Решите сами не копируйте с других сайтов !! Найдите значения выражения А) 7- 4 5/9 б) 4 3/10+1 5/12 в) 6 15/12+2 9/14 г) 5 1/6 - 3 3/4

Математика

Решите сами не копируйте с других сайтов !! Найдите значения выражения А) 7- 4 5/9 б) 4 3/10+1 5/12 в) 6 15/12+2 9/14 г) 5 1/6 - 3 3/4

Автор: Гость