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Решите систему: 5х+4y=-4, -3x-2y=2
Решите систему: 5х+4y=-4, -3x-2y=2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Умножим второе уравнение на 2 и сложим с первым, получим 5х+4у-6х-4у=-4+4 -х=0 х=0 Найдем у из второго уравнения -2у=2 у=-1 Ответ: (0;-1)
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