Решите систему уравнений: lt;br /gt;а) -5x + 2y = 20,lt;br /gt; 2x-5y = - 8;lt;br /gt;lt;br /gt;б)2(x + y) = - 2,lt;br /gt; 14 - 3(x - y) = 5y -x;lt;br /gt;lt;br /gt;в) lt;br /gt; 5x - 11y = 1.lt;br /gt; решить систему уравнения
Алгебра
Решите систему уравнений: lt;br /gt;а) -5x + 2y = 20,lt;br /gt; 2x-5y = - 8;lt;br /gt;lt;br /gt;б)2(x + y) = - 2,lt;br /gt; 14 - 3(x - y) = 5y -x;lt;br /gt;lt;br /gt;в) lt;br /gt; 5x - 11y = 1.lt;br /gt; решить систему уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2x-5 x+2y=5 у=2х-5 х+2(2х-5)=5 у=2х-5 х+4х-10=5 у=2х-5 5х=15 у=2х-5 х=3 у=1 х=3
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