Решите систему уравнений методом алгебраического сложения. {7x+5y=-5 {5x+3y=1 Подробней, пожалуйста! Заранее, спасибо.
Математика
Решите систему уравнений методом алгебраического сложения. {7x+5y=-5 {5x+3y=1 Подробней, пожалуйста! Заранее, спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{7x+5y=-5 {5x+3y=1 мы должны найти число которое ровно делится на 5у и 3у а,это 15! {7x+5y=-5 (*-3) {5x+3y=1 (*5) {21x-15y=15 {5x+15y=5 26х=20 х=26:20 х=1.3
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