Решите систему уравнений методом подстановки: б) х = 4у, х - у = 10; ( их объединяет скобка) в)у = 6х, 4х + у=150; (их объединяет скобка) а) 5х - 3у=14, 2х + у =10; в)7х - 2у=15, 2х + у = 9 Только с полным решением,...
Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки: б) х = 4у, х - у = 10; ( их объединяет скобка) в)у = 6х, 4х + у=150; (их объединяет скобка) а) 5х - 3у=14, 2х + у =10; в)7х - 2у=15, 2х + у = 9 Только с полным решением, пожалуйста :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. x=4y x-y=10 <=> x=4y 4y-y=10 <=> x=4y 3y=10 <=> x=4y y=10/3 <=> x=40/3 y=10/3 2. y=6x 4x+y=150 <=> y=6x 4x+6x=150 <=> y=6x 10x=150 <=> y=6x x=15 <=> y=90 x=15 3. 5x-3y=14 2x+y=10 <=> y=10-2x 5x-3(10-2x)=14 <=> 5x-30+6x=14 y=10-2x <=> 11x=44 y=10-2x <=> x=4 y=2 4. 7x-2y=15 2x+y=9 <=> y=9-2x 7x-2y=15 <=> y=9-2x 7x-2(9-2x)=15 <=> y=9-2x 7x-18+4x=15 <=> y=9-2x 11x=33 <=> x=3 y=3
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