Решите систему уравнений методом подстановки: б) х = 4у, х - у = 10; ( их объединяет скобка) в)у = 6х, 4х + у=150; (их объединяет скобка) а) 5х - 3у=14, 2х + у =10; в)7х - 2у=15, 2х + у = 9 Только с полным решением,...

Алгебра

Решите систему уравнений методом подстановки: б) х = 4у, х - у = 10; ( их объединяет скобка) в)у = 6х, 4х + у=150; (их объединяет скобка) а) 5х - 3у=14, 2х + у =10; в)7х - 2у=15, 2х + у = 9 Только с полным решением, пожалуйста :)

Автор: Гость