Решите систему уравнений 3xgt;12+11x 5x-1lt;0
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Решите систему уравнений 3xgt;12+11x 5x-1lt;0
Ответ(ы):
Гость:
1 уравнение 3х-11х>12 -8х>12 | • (-1) 8х<-12 х<-1,2 2 уравнение 5х<1 х<0,2 (- бесконечности; 0,2)
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