Решите систему уравнений: х+у=4 х+у=3 [x]+у=5 х-у-2 3у-х=1 х+4у=5
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Решите систему уравнений: х+у=4 х+у=3 [x]+у=5 х-у-2 3у-х=1 х+4у=5
Ответ(ы):
Гость:
1) y=-x+4 x-(-x+4)=2 y=-x+4 x+x=2+4 y=-x+4 x=4 x=4 y=-4+4 x=4 y=0 2) x=-y+3 3y-(y+3)=1 x=-y+3 4y=4 y=1 x=-1+3 y=1 x=2
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