Решите системы уравнений и неравенств(все уравнения как бы в одной скобке) 1) {2х+3у=10 {х-2у=-9 2) {x-y=4 {xy=5 3) {3x+7≤19 {2-5x≤2

Математика

Решите системы уравнений и неравенств(все уравнения как бы в одной скобке) 1) {2х+3у=10 {х-2у=-9 2) {x-y=4 {xy=5 3) {3x+7≤19 {2-5x≤2

Автор: Гость