РЕШИТЕ СРОЧНО. КТО ОТВЕТИТ ТОМУ ПЕЧЕНЬКИ :3 а) -4,9 + (24,3) - (5,1) - (+2,7) б) -17,42 + (-6,83) - (-19,75) в) (-3 8/13) + (-1 4/13) - 9/13 г) -(-5 1/18) -3 7/9 + 1 2/3

Математика

РЕШИТЕ СРОЧНО. КТО ОТВЕТИТ ТОМУ ПЕЧЕНЬКИ :3 а) -4,9 + (24,3) - (5,1) - (+2,7) б) -17,42 + (-6,83) - (-19,75) в) (-3 8/13) + (-1 4/13) - 9/13 г) -(-5 1/18) -3 7/9 + 1 2/3

Автор: Гость