Решите срочно пожалуйста, с полным решением разложите на множители: 2х+6-ху-3у 2х в квадрате+2-х в кубе-х в пятой степени Найдите значение выражения: 3ху-6у-х в квадрате+2х при х=2,у=1/3. Вычислите наиболее рациональным сп...

Алгебра
Решите срочно пожалуйста, с полным решением разложите на множители: 2х+6-ху-3у 2х в квадрате+2-х в кубе-х в пятой степени Найдите значение выражения: 3ху-6у-х в квадрате+2х при х=2,у=1/3. Вычислите наиболее рациональным способом 0,144*0,232-0,232 в квадрате +0,118*0,332.
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