Решите срочно следующие вопросы. 1. Этот щелочноземельный металл является основой костной ткани нашего организма. Человек должен получать в день 1,5 г этого элемента. Но при избытке в организме его соли могут накапливаться в п...

Химия

Решите срочно следующие вопросы. 1. Этот щелочноземельный металл является основой костной ткани нашего организма. Человек должен получать в день 1,5 г этого элемента. Но при избытке в организме его соли могут накапливаться в почках в виде песка и камней. 2. Ионы этого щелочного металла регулируют давление крови в организме, поддерживают работу сердечной мышцы. В сутки человек должен потреблять около 3,5 г этого элемента. При избытке – может вызвать мгновенную остановку сердца. 3. Этот неметалл в природе образует две аллотропные модификации, одна из которых является сильнейшим ядом и светится в темноте. В организме человека соединения другой модификации отвечают за работу головного мозга, нервной системы и построение скелета. 4. Роль этого химического элемента в жизнедеятельности организма неоспорима. Его соединения издавна применяются для лечения малокровья. Избыток может вызвать отравление и сильное расстройство желудочно-кишечного тракта. 5. Без этого галогена немыслимо существование человека. Он стимулирует обмен веществ, рост волос, придает бодрость и силу. Особую роль он играет в составе желудочного сока. При вдыхании вызывает удушье и мгновенную смерть. 6. Соединения этого элемента регулируют процессы возбуждения и торможения ЦНС, поэтому для лечения нервных болезней врачи часто прописывали препараты, содержащие этот элемент. В молекулярном виде – это темная, зловонная и ядовитая жидкость. 7. Этот элемент является важным составляющим гормона щитовидной железы, который регулирует биение сердца, мускульное возбуждение, работу мозга. Его спиртовой раствор применяют для обработки ран. Избыток его в организме вызывает опасное заболевание – тиреотоксикоз. 8. Без этого химического элемента нельзя даже представить жизнь человека. Он участвует в процессах дыхания, окисления пищи, является источником энергии. Но, вдыхание его в чистом виде может вызвать отравление, возбуждение и галлюцинации. 9. Этот химический элемент в микроскопической дозе мы получаем, выпивая молоко. Его соединение используют в стоматологической практике, так как непосредственный контакт с тканями человеческого организма приводит их к безболезненной гибели.

Автор: Гость