Решите столбиком вот задачи фото не получилось :( (900:2-400)умножить на 6 - 220 = ответ 100:10+6(60-32):2 УМНОЖИТЬ НА 5=ответ 455:7+(26* на 2 - 7):3=ответ все или ответы я не нашла буду благодарна:3 ответ до 22:00 ...
Решите столбиком вот задачи фото не получилось :( (900:2-400)умножить на 6 - 220 = ответ 100:10+6(60-32):2 УМНОЖИТЬ НА 5=ответ 455:7+(26* на 2 - 7):3=ответ все или ответы я не нашла буду благодарна:3 ответ до 22:00
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(900:2-400)*6 - 220 = (450-400)* 6 -220=50*6-220=300-220=80 100:10+6*(60-32):2*5= =100:10+6*28:2*5=10+6*28:2*5=10+168:2*5=10+84*5=10+420=430 455:7+(26*2 -7):3=455:7+(52-7):3= 455:7+45:3=65+45:3=65+15=80