Решите столбиком вот задачи фото не получилось :( (900:2-400)умножить на 6 - 220 = ответ 100:10+6(60-32):2 УМНОЖИТЬ НА 5=ответ 455:7+(26* на 2 - 7):3=ответ все или ответы я не нашла буду благодарна:3 ответ до 22:00