Решите тест 7 класс Загадано число из промежутка от 1 до 128 Какое количество информации необходимо для угадывания числа из этого депозита Известно что сообщение о том что Петя едет в Москву в девятом вагоне скоростн...

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Решите тест 7 класс Загадано число из промежутка от 1 до 128 Какое количество информации необходимо для угадывания числа из этого депозита Известно что сообщение о том что Петя едет в Москву в девятом вагоне скоростного поезда несет в себе 5 бит информации Сколько вагонов в поезде Сообщение записанное 64 символьным алфавитом каков информационный объем этого сообщения если Оно содержит 3072 символ Сообщение занимает 3 страницы на каждой странице по 48 строк В каждой строке 64 символа Определите информационный объем если такого текста использовали 256 символьный алфавит

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