Решите тест 7 класс Загадано число из промежутка от 1 до 128 Какое количество информации необходимо для угадывания числа из этого депозита Известно что сообщение о том что Петя едет в Москву в девятом вагоне скоростн...

Разное
Решите тест 7 класс Загадано число из промежутка от 1 до 128 Какое количество информации необходимо для угадывания числа из этого депозита Известно что сообщение о том что Петя едет в Москву в девятом вагоне скоростного поезда несет в себе 5 бит информации Сколько вагонов в поезде Сообщение записанное 64 символьным алфавитом каков информационный объем этого сообщения если Оно содержит 3072 символ Сообщение занимает 3 страницы на каждой странице по 48 строк В каждой строке 64 символа Определите информационный объем если такого текста использовали 256 символьный алфавит
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 bit max 32 (2^5) (2^6=64) 6*3072=18432 bit = 2304 B = 2.25 КB 64*48*3*1=9216 B = 9 КB (256 символов = 8 bit = 1 B)
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