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Решите уравнение |8 - 0.2x| = 12
Решите уравнение |8 - 0.2x| = 12
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8-0,2х=-12 и 8-0,2х=12 0,2х=8+12 и 0,2х=8-12 0,2х=20 и 0,2х=-4 х=20:0,2 и х=-4:0,2 х=100 и х=-20
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