Решите уравнение |8 - 0.2x| = 12

Решите уравнение |8 - 0.2x| = 12

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8-0,2х=-12 и 8-0,2х=12 0,2х=8+12 и 0,2х=8-12 0,2х=20 и 0,2х=-4 х=20:0,2 и х=-4:0,2 х=100 и х=-20
Похожие вопросы