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Решите уравнение |8 - 0.2x| = 12 (должно получиться -20 и 100)
Решите уравнение |8 - 0.2x| = 12 (должно получиться -20 и 100)
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ок
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