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Решите уравнение : 0* X =20
Решите уравнение : 0* X =20
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Уровненные невозможно решить так 0 умножить на число всегда будет 0
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