Решите уравнение 0,81х -71=1,11х+1
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Решите уравнение 0,81х -71=1,11х+1
Ответ(ы):
Гость:
0,81х - 71=1,11х +1 0,3х = -72 х = -72/0,3 х= -240
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