Решите уравнение: -1 1/2х+3=-2+2х

Решите уравнение: -1 1/2х+3=-2+2х

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-1 1/2х+3=-2+2х-1 1/2x-2x=-2-3 -3 1/2x=-5 x = -5/ -3 1/2 x = -5* -2/7 x = 1 3/7
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