Решите уравнение: 1) 2, 2х/3,5 = 22/5 2) 9/5= 6, 3х/ 7 3) 21/0,7х= 9,5/1,9 4) 3,4/9= 17х/ 4,5 5)7,2/1,17х=8/3,9 6)1.5??/4= 9/8
Математика
Решите уравнение: 1) 2, 2х/3,5 = 22/5 2) 9/5= 6, 3х/ 7 3) 21/0,7х= 9,5/1,9 4) 3,4/9= 17х/ 4,5 5)7,2/1,17х=8/3,9 6)1.5??/4= 9/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,2x/3,5=4,4 2,2x=4,4*3,5 2,2x=15,4 x=154/22 x=7
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