Решите уравнение: 1) 7-2х=4,5-7х 2) 2(х-8)-5(х+6)=2 3) 6х/7=х-5/2 Решите задачи (Возможно надо будет составить уровнение) 1)За 4ч моторная лодка пошлатакое же расстояние как за 5ч против течения. Найти собственную скорос...

Алгебра

Решите уравнение: 1) 7-2х=4,5-7х 2) 2(х-8)-5(х+6)=2 3) 6х/7=х-5/2 Решите задачи (Возможно надо будет составить уровнение) 1)За 4ч моторная лодка пошлатакое же расстояние как за 5ч против течения. Найти собственную скорость лодки если скорость течения 2км/ч. 2)За три дня продали 15тонн картофеля.В первый день продали на 1 тонну меньше чем во второй,а в третий 2/3,что в первой и второй вместе.Сколько тонн продали в каждый из дней.

Автор: Гость