Решите уравнение: 1) х-(-5)=-25 2) у-(-2,5)=-7 3) у-(-3,9)=-8 4) у-(-19)=-3
Разное
Решите уравнение: 1) х-(-5)=-25 2) у-(-2,5)=-7 3) у-(-3,9)=-8 4) у-(-19)=-3
Ответ(ы):
Гость:
1) х+5=-25 х=-25-5 х= - 30. 2) у+2,5=-7 у=-7-2,5 у= - 9,5. 3) у+3,9=-8 у=-8-3,9 у= - 11,9. 4) у+19=-3 у=-3-19 у= - 22.
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