Решите уравнение 1.24x+3.46=1.76x

Решите уравнение 1.24x+3.46=1.76x

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1.24х-1.76х=-3.46 -0.52х=-3.46 0.52х=3.46 х=3.46/0.52 х=6.65 вроде бы так
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