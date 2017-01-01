Решите уравнение: 1/2х + х = 180 очень срочно надо, заранее спасибо!
Разное
Решите уравнение: 1/2х + х = 180 очень срочно надо, заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
1/2х+х=180 0,5х+х=180 1,5х=180 х=180/1,5 х=120
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