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Решите уравнение 2505-а=123*8
Решите уравнение 2505-а=123*8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2505-а=984 а=2505-984 а=1521
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