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Решите уравнение 2cosx-radic;2=0
Решите уравнение 2cosx-radic;2=0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2cosx= cosx= x=+-arccos + 2Пин, где Н принадлежит Z х=+-Пи/4 + 2Пин, где Н принадлежит Z
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