Решите уравнение 2(x-7)=3
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Решите уравнение 2(x-7)=3
Ответ(ы):
Гость:
2(x-7) = 3 2x - 14 = 3 2x = 17 х = 8,5 Ответ: 8,5 - корень уравнения.
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