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Решите уравнение: 3 9/14 / 2 1/7 = x / 1 5/10
Решите уравнение: 3 9/14 / 2 1/7 = x / 1 5/10
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 9/14 : 2 1/7 = х : 1 5/10 х= 3 9/14* 1 5/10 : 2 1/7 х = 2 11/20 (или 2,55)
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