Решите уравнение: 3*(2x-1)-2(6-3x)=5+(4-x)

Решите уравнение: 3*(2x-1)-2(6-3x)=5+(4-x)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6x-3-12+6x=5+4-x 13x=0 x=корней нет
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