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Решите уравнение 369:x=41
Решите уравнение 369:x=41
Ответ(ы):
Ответил Гость:
369 / x = 41 369 / x = 41 / 1 41x = 369 x = 369 / 41 x = 9
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