Решите уравнение: 3х(2х-1)-6х(7+х)=90 Прошу, все чётко и ясно.

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Решите уравнение: 3х(2х-1)-6х(7+х)=90 Прошу, все чётко и ясно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3x(2x - 1 ) - 6x( 7 + x ) = 90 6x - 3x - 42x - 6x = 90 - 45x = 90 x = 90 : ( - 45 ) x = - 2
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