Решите уравнение: 3х(2х-1)-6х(7+х)=90 Прошу, все чётко и ясно.
Разное
Решите уравнение: 3х(2х-1)-6х(7+х)=90 Прошу, все чётко и ясно.
Ответ(ы):
Гость:
3x(2x - 1 ) - 6x( 7 + x ) = 90 6x - 3x - 42x - 6x = 90 - 45x = 90 x = 90 : ( - 45 ) x = - 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Прочитай задания. Отметь значком галочкой верные утверждения. а) Разделив 18 на 2 , получим 8. б) Сумма чисел 25 и 39 больше , чем разность чисел 7...
Разное
Разное
Разное
Заранее спосибо"Личносты моего друга изменилась за эти годы до неузнаваемости".Надо исправить ошибку.