Решите уравнение 3x-2=x+4 и роспись, пожалуйста

Решите уравнение 3x-2=x+4 и роспись, пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3х-х=4+2 2х=6 х=6:2 х=3
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