Решите уравнение: (3x-x-2)radic;2x-1=0

Решите уравнение: (3x-x-2)radic;2x-1=0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ОДЗ 2x-102x1x0,5 2x-1=0 x=1/2 3x-x-2=0 D=1+24=25 x1=(1-5)/6=-2/3не удов усл х2=(1+5)/6=1 Ответ х=0,5;x=1
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