Решите уравнение 3x+5+(x+5)=(1x)+4

Решите уравнение 3x+5+(x+5)=(1x)+4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3x+5+x+5=1-x+4 3x+x+x=1+4-5-5 5x=-5 x=-1
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