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Решите уравнение 4-3(x+2)=3x-2(x-5)
Решите уравнение 4-3(x+2)=3x-2(x-5)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если не трудно можно по понятнее
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