Решите уравнение 4(х-7)=3х

Алгебра
Решите уравнение 4(х-7)=3х
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4(х-7)=3х 4х - 28= 3х 4х - 3х = 28 -х = 28 х = -28 ответ: -28
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