Решите уравнение: 4(x-4)(x+8)=(3x+2)(x-5)+(x-1)(x+1) Используя формулы сокращённого умножения в ответе должно быть 4 целые 1 двадцать девятая
Алгебра
Решите уравнение: 4(x-4)(x+8)=(3x+2)(x-5)+(x-1)(x+1) Используя формулы сокращённого умножения в ответе должно быть 4 целые 1 двадцать девятая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(x²+4x-32)=3x²-13x-10+x²-1 4x²+16x-128=4x²-13x-11 4x²-4x²+16x-13x-128+11 3x-117=0 3x=117 x=117/29 x=4 1/29
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
2. Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие знаки п??епинания. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересечён...
Русский язык