Решите уравнение: 4(x-4)(x+8)=(3x+2)(x-5)+(x-1)(x+1) Используя формулы сокращённого умножения в ответе должно быть 4 целые 1 двадцать девятая

Алгебра

Решите уравнение: 4(x-4)(x+8)=(3x+2)(x-5)+(x-1)(x+1) Используя формулы сокращённого умножения в ответе должно быть 4 целые 1 двадцать девятая

Автор: Гость