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Решите уравнение 48:х+1=7
Решите уравнение 48:х+1=7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
48:х+1=7 48:х= 7-1 48:х=6 х=48:6 х=8
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