Решите уравнение 7x2-2-13x=0
Алгебра
Решите уравнение 7x2-2-13x=0
Ответ(ы):
Гость:
Через дискриминант нужно
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