Решите уравнение: =[ 2x + 6 ] = 12

Решите уравнение: =[ 2x + 6 ] = 12

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2х + 6 = 12 2х = 12 - 6 2х = 6 х = 3
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