Решите уравнение: а) (4,9-x):1,2=3

Решите уравнение: а) (4,9-x):1,2=3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Домнажаем обе части уравнения, на 1.2, чтобы избавиться от знаиенателя. Получается 4.9-х = 3.6 x=3.6-4.9 x=-0.7
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