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Решите уравнение А)8х=5 Б)2/9х=0 В)-1/3х=7
Решите уравнение А)8х=5 Б)2/9х=0 В)-1/3х=7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А)8х=5 х=5/8 Б)2/9х=0 2х=0 х=0 В)-1/3х=7 -1х=21 х=-21
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