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Решите уравнение: cos 2x=1
Решите уравнение: cos 2x=1
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Cos2x=1 2x=2k x=k kZ
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