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Решите уравнение cos3x= -1
Решите уравнение cos3x= -1
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Cos 3x=-1; 3x=pi+2pi*n; x=pi/3+2/3(pi*n), n принадлежит z
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