решите уравнение е)8,2t-4,4t=38,38 ж)(10,49-s):4,02=0,805 з)9k-8,6k=0,6699
Алгебра
решите уравнение е)8,2t-4,4t=38,38 ж)(10,49-s):4,02=0,805 з)9k-8,6k=0,6699
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
е)8,2t-4,4t=38,38 3,8t = 38.38 t = 10.1 ж) (10,49-s):4,02=0,805 10.49-s = 3.2361 s = 7.2539 з) 9k-8,6k=0,6699 0.4k = 0.6699 k = 1.67475
Гость:
е) 8,2t-4,4t=38,3 ж) (10,49-s):4,02=0,805 З) 9k-8,6k=0,6699 3.8t=38.38 10.49-s=3.2361 0.4k=0.6699 t=10.1 s=10.49-3.2361 k=1.67475 s=7.2539
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите углы параллелограмма АВСД, 1 если угол А - угол В = 55 градусов, 2 если угол А + угол С = 142 градуса
Алгебра
Событие М - вас завтра вызовут к доске по математике. Событие G- вас завтра вызовут к доске на уроке географии. Опишите словами объединение и перес...
Математика
Химия
Смешали растворы хлорида железа (III) и сульфида натрия. Что может произойти при этом? Запишите уравнение реакции.