решите уравнение е)8,2t-4,4t=38,38 ж)(10,49-s):4,02=0,805 з)9k-8,6k=0,6699

Алгебра
решите уравнение е)8,2t-4,4t=38,38 ж)(10,49-s):4,02=0,805 з)9k-8,6k=0,6699
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
е)8,2t-4,4t=38,38 3,8t = 38.38 t = 10.1  ж) (10,49-s):4,02=0,805 10.49-s = 3.2361 s = 7.2539  з) 9k-8,6k=0,6699 0.4k = 0.6699 k = 1.67475 
Гость:
е)  8,2t-4,4t=38,3   ж) (10,49-s):4,02=0,805  З) 9k-8,6k=0,6699      3.8t=38.38               10.49-s=3.2361             0.4k=0.6699      t=10.1                      s=10.49-3.2361             k=1.67475                                      s=7.2539
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