Решите уравнение Икс плюс 5 целых Одна шестая равно 14 целых семь двадцать четвертых минус 8 целых одна шестнадцатая

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Решите уравнение Икс плюс 5 целых Одна шестая равно 14 целых семь двадцать четвертых минус 8 целых одна шестнадцатая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х + 5 1/6 = 14 7/24 - 8 1/16 х = 6 11/48 - 5 1/6 х = одна целая одна шестнадцатая
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