решите уравнение косинус 1\2 х=1
Алгебра
решите уравнение косинус 1\2 х=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos 0.5x=1 0.5x = arccos1 o.5x=0 x=0+2πk
Гость:
cos 1/2x=1 => 1/2x=2pi*k -> x=4pi*k Ответ: 4pi*k
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