Решите уравнение: log5(4 + x)=2

Решите уравнение: log5(4 + x)=2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ОДЗ x > - 4 x + 4 = 5^2 x + 4 = 25 x = 25 - 4 x = 21 Ответ 21
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