Решите уравнение log_3x+log_3 2=log_3 54

Решите уравнение log_3x+log_3 2=log_3 54

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Log3(x)+log3(2)=log3(54) log3(2x)=log3(54) 2x=54 x=27
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