Решите уравнение методои введения новой переменной: ( x в квадате + 4x -4)(x в квадрате + 4x+ 1) = 6

делаешь замену ( x в квадате + 4x)=t потом (t-4)(t+1)=6 t в квадрате +1-4t-4=6 и дальше выводишь дескриминант. и ( x в квадате + 4x)=то чото получилось в дескрименанте

Гость: Гость:

х квадрат + 4х заменяем буквой В получаем: ( В - 4)(В + 1)=6 В квадрат - 3В - 4 = 6 В квадрат - 3В + 2 = 0 В первое = 2 В второе = 1 х квадрат + 4х = 2 х квадрат + 4х = 1 х квадрат +4х - 2 = 0 х кв + 4х - 1 = 0 Д = 16 + 8 = 24 Д = 16 + 4 = 20 корень с Д = 2 кореня с 6 корень с Д = 2 кореня с 5 х первое = -2 - корень с 6 х первое = -2 - корень с 5 х второе = -2 + корень с 6 х второе = -2 + корень с 5