Решите уравнение минус пять икс равно 16

Решите уравнение минус пять икс равно 16

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-5 х= 16 х= 16: (-5) х= - 3 целые 1/5 икс рано- три целые одна пятая
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